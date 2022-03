Spencer: una featurette sulla trasformazione di Kristen Stewart e le nuove foto

In attesa degli Oscar, Spencer di Pablo Larraín esce domani nei cinema con 406 copie: ecco una interessante featurette che illustra la trasformazione di Kristen Stewart in “Lady D” e alcune nuove foto ufficiali della pellicola, presentata da Leone Film Group e Rai Cinema.

Nel ruolo di Diana, come detto poc’anzi, la star internazionale Kristen Stewart, con un’interpretazione che è stata apprezzata dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo e che le ha consegnato la prima nomination agli Academy Award come migliore attrice protagonista, oltre alle candidature al Golden Globe, ai Bafta e ai Critics’ Choice Awards.

Ricorda il regista:

Durante le riprese lei mi faceva paura non perché somigliasse smaccatamente a Diana, ma perché era una creatura pura, innocente, totalmente immersa nel suo personaggio, ad un livello emotivo così profondo da raggiungere una verità al tempo stesso splendida e spaventosa.

Questa la sinossi della pellicola:

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo e a dispetto delle voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie nella proprietà di Sandringham. Ma saranno i giorni della scelta non più negoziabile, perché Diana questa volta ha deciso e niente sarà più come prima. Spencer immagina ciò che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici giorni.

