Morbius: Matt Smith non sa se interpreta Loxias Crown

Matt Smith ha dichiarato di non essere sicuro di interpretare Loxias Crown nel film su Morbius in uscita il 31 marzo.

A volte capita agli attori di lavorare a lungometraggi così complessi da riuscire a comprendere poco anche del proprio personaggio, ma quando si ha a che fare con i cinecomics, di solito i ruoli sono ben definiti. Non è così per Matt Smith, che dopo aver lavorato a Morbius, ha dichiarato di non aver ben chiaro il ruolo che ha avuto nel lungometraggio, e se si tratti effettivamente di Loxias Crown.

Qui sotto trovate le sue parole:

La verità è che non ero consapevole della storia del personaggio, la sceneggiatura che mi è stata data non scavava in profondo nel suo passato, e neanche nel futuro. Tutto questo mi ha un po’ confuso. Ho avuto come “bibbia” di riferimento solo la sceneggiatura, a dire la verità. Ed era tutto così strano da non riuscire a capire se si trattasse veramente di Loxias Crown. Non ne sono sicuro.

Nei fumetti Loxias Crown è conosciuto anche come Hunger, e si tratta di un agente dell’Hydra che, ad un certo punto, si trasformerà a sua volta in un vampiro vivente come Morbius.

Il lungometraggio con protagonista Jared Leto sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 31 marzo.