Evil Dead Rise: il film horror sarà R-Rated

Dopo che si sono concluse le riprese di Evil Dead Rise, il film ha ricevuto la classificazione dalla Motion Picture Association che, come prevedibile, ha associato al film un R-Rated, perciò il vietato ai minori.

Secondo quanto riportato dalla classificazione di Evil Dead Rise, il film è caratterizzato da:

Forte violenza, horror e sangue, oltre che linguaggio sopra le righe.

Insomma, tutti elementi tipici dei film horror, e che, chiaramente, non potevano mancare in un lungometraggio come Evil Dead Rise.

La storia del nuovo film non sarà più ambientata tra i boschi, bensì in città, e metterà al centro due sorelle separate, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, che si ritroveranno in una situazione particolare, segnata dalla comparsa di demoni e possessioni che faranno partire una lotta per la sopravvivenza, che metterà le due ragazze a confronto con i peggiori incubi legati alla loro famiglia.

Gabrielle Echols (Reminiscence), Morgan Davies (The End) e Nell Fisher (Splendid Isolation) saranno i protagonisti del lungometraggio assieme a Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert produrranno Evil Dead Rise, mentre la regia è stata affidata a Lee Cronin.