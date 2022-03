Android 13 potrà impostare la modalità scura in automatico per la notte

Con Android 13 in arrivo, Google si trova nella situazione in cui molte novità avranno presto modo di finire nei dispositivi mobile degli utenti in tutto il mondo, ed è per via di ciò che fa il possibile per pensare a ulteriori migliorie che potrebbe portare nelle case di chiunque grazie al nuovo aggiornamento in arrivo. Si parla nello specifico questa volta di una novità pensata per ottimizzare al meglio il tema scuro, ora pronto ad attivarsi in autonomia senza che servano ulteriori comandi da parte degli utenti.

Il tutto dovrebbe avvenire nel momento in cui ci si trova a prepararsi a dormire, di notte, in base alle opzioni della relativa applicazioni da impostare, con il tema scuro che mostrando quindi il testo bianco su sfondo nero dovrebbe avere modo di alleggerire di molto il carico per gli occhi a livello di lavoro, lasciando quindi che poi addormentarsi risulti maggiormente facile per via dello stato più rilassato degli utenti, ma non solo.

Sono molti i casi in cui ci si trova di notte a usare il telefono, magari per fare luce, e avere a che fare con un tema scuro appena si apre gli occhi è decisamente maggiormente comodo rispetto a quanto non lo sia il tema chiaro. Il tutto è stato rilasciato in fase di beta per Android 13, con ovviamente alcuni schermi OLED che avranno modo di sfruttare la novità al meglio rispetto ad altri, ma c’è da dire che di sicuro la nuova trovata della compagnia è comunque particolarmente vincente, e avrà modo di farsi valere quando sempre più utenti ci avranno messo mano nel tempo.

Per ora è possibile provare il tutto grazie alla preview 2 di Android 13 su Pixel, con la novità che però potrebbe avere presto modo di giungere su tutti i telefoni grazie all’aggiornamento finale del nuovo sistema operativo.