Xbox Cloud Gaming sulla Steam Deck? Ora è possibile

La Steam Deck si sta dimostrando una console decisamente versatile. Ora il dispositivo di Valve può essere utilizzato per giocare ai titoli del Game Pass di Xbox, utilizzando la funzione Xbox Cloud Gaming.

Merito di Microsoft, che ha aggiornato il suo servizio, rendendolo compatibile anche con i sistemi Linux (come la Steam Deck, appunto). Non esiste ancora un’app ufficiale, ma è possibile accedere al catalogo di Xbox Cloud Gaming utilizzando la beta della versione del browser Edge per Linux.

Microsoft in queste ore ha creato una pagina di supporto dedicata, dove viene spiegato come giocare ai titoli Xbox su Steam Deck, passo per passo.

Installare la beta di Edge sulla console, va detto, non è esattamente immediato e richiede più di qualche passaggio. L’utente deve passare per il Discover Software Center di SteamOS e quindi scaricare Edge. Tecnicamente è già possibile anche installare Windows sulla Steam Deck, semplificando un pochino la compatibilità con il cloud di Microsoft. Almeno in teoria, perché in pratica SteamOS dovrebbe girare nettamente meglio di Windows sulla console.

In passato Gabe Newell si era detto più che disponibile a valutare con Microsoft una qualche forma di integrazione del Game Pass con Steam, il marketplace di Valve. Chissà, magari il futuro ha in serbo anche qualche altra sorpresa.