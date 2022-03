WhatsApp: arrivano finalmente le reazioni in beta

WhatsApp si aggiorna ufficialmente in beta e permette agli utenti di fruire delle reazioni della piattaforma, come largamente anticipato.

Si è parlato per mesi delle reazioni di WhatsApp, una funzionalità pensata con l’obiettivo di permettere agli utenti di reagire con velocità a dei messaggi attraverso una serie di emoji preimpostate, con la possibilità di quindi di fornire il proprio stato d’animo senza scrivere o inviare alcun contenuto, come avviene per molte altre applicazioni. Finalmente, la funzionalità è stata aggiunta in beta ed è disponibile per alcuni utenti, che hanno già modo di fruire quindi del tutto e di provare con mano la novità che è stata anticipata per molto tempo.

La funzionalità al momento non offre quindi moltissime opzioni, ma c’è da dire che le sei emoji attualmente disponibili, come riportato sulle pagine di WABetaInfo e ripreso da Android Authority, permettono di risolvere velocemente la situazione con un menu particolarmente intuitivo. Al momento per fruire della funzionalità è necessario aggiornare l’applicazione alla versione 2.22.8.3, che permette di scegliere fra Like, Cuore, Risata, Sorpresa, Tristezza e Ringraziamenti.

Al momento il tutto non è ancora stato reso disponibile per tutti gli utenti, proprio per via del fatto che al momento la compagnia si trova ancora in fase di testing del tutto e avrà modo di finalizzare il lavoro per procedere col rilascio solamente in futuro. Di sicuro si tratta di una delle novità maggiormente attese da quando questa è stata predetta con successo proprio da WABetaInfo, portale specializzato nelle novità per l’app di messaggistica che si occupa sempre di questo tipo di anticipazioni.

Resta quindi da vedere come procederanno i lavori per il tutto e quando finalmente la novità arriverà per tutti i consumatori che non fanno parte del programma beta, magari dopo che continuando a perfezionare la funzionalità il team di WhatsApp deciderà di migliorare il tutto con ulteriori novità atte a rendere la feature più interessante.