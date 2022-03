Universi Paralleli: le foto e le dichiarazioni dei produttori della serie Disney+

La serie originale francese targata Disney+ Universi Paralleli si mostra nelle sue foto ufficiali; in più, i produttori parlano del progetto dello show.

Dalla Francia arriva il 23 marzo una nuova serie originale per Disney+, dal titolo Universi Paralleli: ecco la photo gallery e le dichiarazioni della produzione. La serie racconta la storia di quattro amici – Bilal, Romane, Samuel e Victor – le cui vite vengono stravolte quando un evento misterioso li separa mandandoli in diverse linee temporali. I quattro adolescenti faranno di tutto per capire cosa è successo e cercare di tornare alla spensierata innocenza delle loro vite precedenti.

Pauline Dauvin, VP, Programming, Production and Acquisitions di The Walt Disney Company Francia, ha detto in proposito:

Universi Paralleli è una serie di avventura fantascientifica ricca di suspense con un tocco di commedia e sarà una delle prime produzioni francesi a essere disponibili su Disney+, in Francia e in tutti gli altri mercati dove è disponibile il servizio. Il genere sci-fi è relativamente poco comune nelle serie francesi; quindi, questa nuova produzione sarà un’interessante aggiunta agli show attualmente disponibili sulla piattaforma.

Il creatore della serie e co-produttore Quoc Dang Tran (Fais pas ci, fais pas ça, Chiami il mio agente!, Marianne) ha aggiunto:

Volevamo raccontare una storia fantastica sugli adolescenti, l’età dove si abbandona l’innocenza e i legami di amicizia sono immutabili. Gli effetti speciali e gli elementi spettacolari sono stati meno importanti per noi rispetto alle emozioni e all’intimità – siamo stati compresi e ascoltati dai diversi team Disney che ci hanno accompagnato con entusiasmo durante tutto il progetto.

Raphaël Rocher ed Eric Laroche, co-produttori di Empreinte Digitale (Lazy Company, Grown-Ups, Marianne), hanno concluso così:

Siamo felici di presentare al pubblico una serie fantasy, un genere che ci piace molto ma che è raramente presente sugli schermi in Francia. La possibilità di lavorare in stretta collaborazione con i team francesi e internazionali di Disney+, leader mondiale dell’intrattenimento per famiglie, è stata per noi una splendida opportunità.

La serie è interpretata da Thomas Chomel (Clem), Omar Mebrouk (Morgane, Le Invisibili), Jules Houplain (Morgane), Jade Pedri (Ils étaient dix), Naidra Ayadi (Polisse, Black Spot, La ragazza di Stillwater), Guillaume Labbé (The Hookup Plan, Je te promets, L’Ecole de la vie), Gil Alma (The Wagner Method), Elise Diamant (Mensonges), Dimitri Storoge (Validé, La Révolution), Agnès Miguras (ASKIP, le collège se la raconte), Maxime Bergeron (Fantasies, ASKIP, le collège se la raconte), Victoria Eber (Beyond Appearances) e Timoté Rigault.

Leggi anche: