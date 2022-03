TIM non funziona in tutta Italia, problemi con la rete fissa e internet down

Disservizi in tutta Italia per la rete fissa di TIM. Gli utenti non riescono a connettersi ad internet, centinaia di segnalazioni in tutto il paese.

TIM non funziona in tutta Italia. La rete fissa dell’operatore italiano è down da diversi minuti, e nel frattempo si stanno moltiplicando le segnalazioni dei clienti. I siti specializzati, come downdetector, mostrano come i disservizi siano diffusi su tutto il territorio, a prova che si tratterebbe di un problema a livello nazionale.

Come (troppo) spesso succede in questi casi, TIM non ha ancora annunciato ufficialmente nulla. Non sappiamo cosa abbia causato il guasto, né se i tecnici dell’operatore siano già al lavoro su una risoluzione.

La maggior parte delle segnalazioni lamentano l’impossibilità di connettersi ai servizi internet, ma c’è anche chi sostiene di non riuscire ad effettuare o ricevere chiamate. L’ultimo grande disservizio di TIM risaliva allo scorso dicembre.

Guardando i dati di downdetector, sembra che i problemi siano iniziati verso le 12:00 di oggi. Il sito ha già raccolto le segnalazioni di oltre 600 utenti.

Nelle stesse ore sembra che anche Skype stia dando qualche problema. Sempre verso le 12:00 su downdetector sono comparse oltre 100 segnalazioni di disservizi. Stessa storia per Xbox Live, con un numero di segnalazioni simili. In realtà è probabile che le segnalazioni vengano quasi interamente dagli utenti di TIM, impossibilitati ad utilizzare qualsiasi servizio internet.