Nuovo giro di truffe su Android: decine di micro-addebiti per svenare lentamente gli utenti

22—Mar—2022 / 10:30 AM

Nuova settimana, nuovo giro di app malevole scoperte sul Play Store – l’app store ufficiale di Google, che in teoria dovrebbe essere sicuro e invulnerabile. Doctor Web, un’azienda che produce antivirus, ha scoperto un gruppo di app malevole scaricate da circa 1 milione di utenti in tutto il mondo.

Le app in questione sono state eliminate dallo store, ma nel frattempo sono riuscite a rubare migliaia di dollari alle loro vittime.

I ricercatori di Doctor Web sintetizzano la minaccia posta dalle app così: «Una truffa per mandare in bancarotta gli utenti, molto lentamente». Le app erano state progettate per indurre gli utenti, con l’inganno, a sottoscrivere diversi abbonamenti fraudolenti.

Due delle app, tutte sviluppate da una finta azienda chiamata Tsaregorotseva, erano state scaricate, rispettivamente, da 500.000 e oltre 100.000 utenti.

L’utente che sottoscriveva gli abbonamenti riceveva continui addebiti, con frequenza settimanale, di pochi euro. Piccole cifre, per non creare sospetti, con l’obiettivo di rubare grosse somme di denaro sul lungo periodo.

La lista completa delle app malevole include:

Up Your Mobile

Morph Faces

Power Photo Studio

Launcher iOS 15

Adorn Photo Pro

Chain Reaction

TOH

Invest Gaz Incomes

Gazprom Invest

Gaz Investor

Vi consigliamo di dare un’occhiata alle app scaricate di recente e nel caso in cui uno di questi nomi vi sembri familiare, procedete ad eliminare subito l’app.