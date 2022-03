Motorola Moto G 5G 2022 anticipato dai leak

Stando a quanto recentemente anticipato dai molteplici rumor, sembra che Motorola sia ormai pronta a rilanciare sul mercato una nuova versione di un dispositivo particolarmente noto, il suo Moto G 5G, che sembra infatti ormai pronto a giungere nuovamente nelle case dei consumatori grazie alla versione nota come 2022. A quanto pare il lancio di quest’ultima non risulta particolarmente vicino, visto che si parla del mese di maggio, ma grazie ai rumor e alle informazioni fornite dal noto tipster OnLeaks, abbiamo già delle novità in tal senso.

A quanto pare il gioiellino si presenterà infatti sul mercato con un display da 6,6 pollici che include una fotocamera punch-hole, seppur non sia ancora chiaro quale tecnologia l’azienda potrebbe optare per la realizzazione del suddetto pannello. Che si tratti di OLED o meno, è emerso che la fotocamera sul retro principale dovrebbe essere da 48 MP. venendo poi accompagnata da un’ultrawide da 8 MP e da un ulteriore sensore da 2 MP.

Non dovrebbe mancare il jack da 3,5 mm, e a quanto pare all’interno verrà incluso il SoC Snapdragon 750 5G con un totale di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con ulteriori versioni che però potrebbero presentarsi per dare maggiore versatilità all’offerta. Si è poi parlato di come la compagnia dovrebbe offrire una batteria da 5.000mAh per il device, seppur non siano chiare specifiche in merito al supporto alla ricarica rapida di quest’ultima.

So… This is which I assume #Motorola will launch as the #MotoG5G2022 (model number XT2213 and codenamed "Austin"). 360° video + gorgeous 5K renders + display size and dimensions, on behalf of @prepp_in -> https://t.co/rZ9fnGqvQ0 pic.twitter.com/6FPDvJ7U4X — Steve H.McFly (@OnLeaks) March 19, 2022

Al momento, non è ancora chiaro sé e quando avremo modo di mettere mano sul nuovo dispositivo in arrivo, considerando che per il momento non è stato neanche accennato il debutto in Italia. Stando a quanto suggerito dai molteplici rumor che circolano in rete, il lancio dovrebbe avvenire nel corso del mese di giugno 2022 con un prezzo che si attesta al cambio attuale sui 270 euro circa, almeno escludendo le tasse dall’equazione.