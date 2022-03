I nuovi MacBook miniLED sembrano aver stracciato i laptop OLED

Un nuovo report ha indicato dei risultati per Apple davvero superlativi per quel che riguarda la vendita dei MacBook Pro, e non solamente in linea generale, visto che i display miniLED sono stati paragonati a quanto visto per quel che concerne i laptop OLED dell’intero mercato.

Come confermato nello specifico, Apple è riuscita a stracciare la concorrenza con i suoi dispositivi, che hanno ottenuto un 54%, superando quindi di gran lunga nel Q4 2021 (ultimo quarto di anno), con un 17% per gli OLED.

Stando a quanto riportato da DSCC, vedremo nel corso del primo quarto di anno un aumento del 126% per le unità venute, metà per OLED e metà per i miniLED, con quindi Apple che dovrebbe continuare a mantenere una posizione di vantaggio, attraverso un 40% di presenza e un 56% di guadagni rispetto al mercato.

Sembra che i miniLED stiano offrendo molteplici molteplici opportunità nel campo della riduzione dei costi, con il noto analista Ming-Chi Kuo che ha però anticipato il fatto che a quanto pare non vedremo ulteriori prodotti con questo tipo di pannelli nel corso del 2022, seppur al momento non ci siano novità ufficiali in tal senso da parte del colosso di Cupertino.