Facebook non fa più effettuare il login ad alcuni account senza Facebook Protect

Come recentemente riportato, alcuni utenti che non attivato Facebook Protect si sono trovati fuori dalla piattaforma di Facebook e richiedono invece supporto.

Nel corso del mese di marzo, alcuni utenti di Facebook si sono trovati a ricevere delle mail da parte della compagnia che parlavano di come risultasse necessario dover abilitare Facebook Protect sui propri account. Si parla della tecnologia che permette di tenere al sicuro i propri dati, e che però è stata ignorata da molti immaginando che si trattasse solamente di spam, con dei risultati particolarmente gravi, visto che alcuni non hanno ora più modo di fare il login.

Come riportato sulle pagine di 9to5Mac, chiunque non abbia effettuato il processo potrebbe essere stato tagliato fuori dalla piattaforma, visto che si trattava di un progetto particolarmente urgente. Al momento sembra che non si tratti di un problema riguardante tutti gli utenti, ma solamente alcuni particolarmente di spicco che avrebbero potuto attirare degli attacchi ai propri account, seppur la compagnia abbia usato la mail security@facebookmail.com facile da scambiare come non ufficiale e piuttosto falsa.

Si tratta all’effettivo di una semplice attivazione dell’autenticazione in due passaggi, quindi comunque importante da attivare, con Facebook che per fortuna ha preso in mano la situazione. La compagnia ha infatti fornito informazioni su come rientrare nei propri account dopo che ci si è trovati fuori da questi ultimi, con alcuni utenti che si sono rivolti alla piattaforma su Twitter in cerca di aiuto.

L’Head of Security Policy di Facebook, Nathaniel Gleicher, ha confermato in via ufficiale il problema e ha confermato che attualmente il team si sta occupando di aiutare tutti coloro che si sono trovati fuori dal proprio account illegittimamente, e che quindi verranno supportati semplicemente rivolgendosi alla piattaforma in cerca di una soluzione per tornare ad effettuare il login come di consueto.