Da New York a Pechino in 60 minuti con il jet supersonico, l’ambizioso progetto di un’azienda cinese

La Space Transportation sta progettando un jet supersonico in grado di percorrere 7.000km in 60 minuti. «È un razzo con le ali», spiega l'azienda cinese.

Da New York a Pechino in appena un’ora. Fantascienza? Per il momento sì, ma un’azienda cinese spera di renderlo possibile entro un paio di anni. La Space Transportation sta lavorando ad un jet supersonico pensato sia per i trasporti su lunga gittata che per il cosiddetto turismo spaziale.

«È un razzo con ali», spiega l’azienda. Il costo di un volo dovrebbe essere inferiore a quello dei razzi utilizzati per mandare in orbita i satelliti. Sarà allo stesso tempo estremamente più veloce degli aerei tradizionali.

Un video dimostrativo mostra le ambizioni di Space Transportation: diversi passeggeri salgono all’interno del jet supersonico, che quindi prima del decollo assume una posizione verticale per poi prendere il volo verso il cielo e lanciarsi in aria. Dopo diversi secondi di volo, i booster del jet vengono staccati — per ritornare in sicurezza a terra ed essere recuperati successivamente. I booster saranno perfettamente riutilizzabili.

La ricetta per coprire 7.000Km di distanza in appena 60 minuti, meno del tempo necessario per muoversi da Verona a Venezia in macchina.

Space Transportation spera di poter effettuare il primo volo di test nel 2024, mentre nel 2025 il jet supersonico potrebbe iniziare già a trasportare i suoi primi clienti.