Shining: Ben Stiller potrebbe essere il protagonista di uno spettacolo teatrale

Ben Stiller sarebbe in trattative per fare da protagonista ad uno spettacolo teatrale dedicato a Shining di Stephen King.

Cosa ne pensereste di Ben Stiller nei panni di Jack Torrance per una versione teatrale di Shining? Sembra che la possibilità sia davvero concreta, considerando che l’interprete sarebbe in trattative per recitare in un adattamento di Ivo van Hove che sarà realizzato per il 2023.

Le prove dello spettacolo teatrale su Shining inizieranno entro l’autunno, con l’esordio che avverrà a Londra per gennaio del 2023. Successivamente è previsto anche un debutto dello show a Broadway. Chiaramente l’idea di vedere Ben Stiller nei panni di Jack Torrance di Shining intrigherebbe molti appassionati.

Secondo quanto riferito dalle fonti, l’adattamento sarebbe simile al libro di Stephen King, piuttosto che al film di Stanley Kubrick. La produzione dell’opera è affidata a Sonia Friedman e Colin Callender, che attualmente stanno lavorando sull’adattamento di Harry Potter and the Cursed Child.

Ricordiamo che sarebbe in lavorazione anche una serie TV tratta da Shining, intitolata Overlook, che ha il nome dell’hotel in cui si è svolta la storia raccontata da Stephen King e portata al cinema da Stanley Kubrick. Shining racconta il percorso verso la follia di Jack Torrance, padre di famiglia e scrittore fallito, il quale verrà sedotto dall’albergo nel quale si ritroverà a fare da custode, ed ostacolato nei suoi propositi omicidi dalla “luccicanza” del figlio Danny.

Ricordiamo che il film su Shining di Stanley Kubrick è uscito nel 1980, mentre il sequel Doctor Sleep è del 2019.