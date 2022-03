Non solo internet: i droni militari ucraini utilizzano i satelliti di Starlink

La rete di satelliti di Starlink non viene utilizzata dagli ucraini esclusivamente per mantenere operative le comunicazioni e l’accesso ad internet anche sotto l’assedio militare dei russi. Ora è anche alla base del funzionamento dei droni da guerra dell’esercito, come rivela in queste ore il quotidiano Daily Mail.

Prima dello scoppio del conflitto il servizio di internet satellitare di SpaceX non era attivo. Poi la richiesta del ministro alla transizione digitale del paese e la pronta risposta di Elon Musk. In meno di due giorni l’azienda statunitense ha inviato centinaia di terminali Starlink in Ucraina, mettendo alcuni dei suoi satelliti a disposizione del governo.

Grazie all’accesso alla rete di Starlink, scrive il Daily Mail, i droni – come il PD-1 – possono rimanere costantemente connessi, fornendo informazioni d’intelligence preziose allo stato maggiore dell’esercito ucraino. I militari possono accedere alle informazioni catturate dai droni utilizzando un normalissimo laptop, consultando una mappa aggiornata in tempo reale con tutti gli obiettivi individuati dall’alto.

Altri droni sono equipaggiati con armi anti-carro e possono distruggere rapidamente i mezzi corazzati usati dai russi.

I droni ucraini sono collegati ad un sistema soprannominato Delta. È il frutto di diversi anni di perfezionamento, ma è stato testato per la prima volta nel Mar Nero nel 2021, durante un esercitazione che ha coinvolto gli USA, l’Ucraina e 30 altri paesi.