Moon Knight: Oscar Isaac vorrebbe il team-up con Punisher, Ghost Rider e Daredevil

Come vi abbiamo già raccontato, Moon Knight sarà una serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe ma non avrà riferimenti e crossover diretti al suo interno… almeno per ora! Il protagonista Oscar Isaac, difatti, durante un’intervista ha espresso particolari desideri in merito ad eventuali team-up.

La sua idea, difatti, sarebbe quella di un team alla Midnight Suns dei fumetti, ovvero un supergruppo di eroi dal passato e dai poteri a volte oscuri, e che in questo caso potrebbe contare su Moon Knight e, magari, Daredevil, Frank “The Punisher” Castle e addirittura Ghost Rider.

Sappiamo che Daredevil è tornato in scuderia Marvel per i Marvel Studios – l’abbiamo già rivisto in azione, anche se solo nel suo alter ego diurno Matt Murdock – insieme, in teoria, a Castle, di cui però non è stato annunciato nulla. Potenzialmente, anche Ghost Rider potrebbe essere della partita, ma occorrerebbe, ovviamente, un recasting: i giorni da Johnny Blaze di Nicolas Cage si sono oramai conclusi. Staremo a vedere cosa succederà in futuro in merito alle interconnessioni tra Moon Knight e il resto del MCU.

