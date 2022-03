iPhone SE 3 ha una batteria più grande, sembra battere Pixel 6 e S22

Apple ha da poco lanciato sul mercato i suoi nuovi iPhone SE 3 nel corso del nuovo evento di marzo, e dopo che i dispositivi hanno avuto modo di arrivare nelle case degli utenti, i teardown sono iniziati, come anche molteplici test in merito alle varie feature. Uno dei dettagli che ha lasciato maggiormente scossi i fan è la grandezza della batteria, la quale si presenta infatti come piuttosto modesta, seppur sia migliore rispetto a quella degli scorsi modelli, come scoperto in seguito a quando i dispositivi sono stati smontati.

A quanto pare inoltre, stando a quanto anticipato nelle prime ore dagli utenti, i gioiellini budget si presentano con la possibilità di competere con modelli decisamente più performanti, come ad esempio Pixel 6 e Samsung Galaxy S22, con infatti i dispositivi Apple che hanno modo di durare per 6 ore a 30 minuti con pieno carico.

First full day with the iPhone SE!!! Impressive AF! Outlasts my S22 and Pixel 6!!! 😃 pic.twitter.com/t1ZTZr0o6x — Gadgetsu (@KungFuGadgetsu) March 21, 2022

Ecco quindi che i dispositivi, con ovviamente la normale ottimizzazione, riescono a tenere compagnia per gli utenti anche per un giorno indietro senza che sia necessaria alcun tipo di ricarica. Le motivazioni sono da ricercarsi innanzitutto nel SoC A15 Bionic della compagnia, pronto infatti a conservare molta energia nonostante le ottime performance sprigionate. Rispetto agli iPhone SE 2 inoltre, la batteria è come detto leggermente più grande, il che quindi porta a un naturale miglioramento.

Ovviamente, c’è da dire che i pannelli dei device in questione hanno solamente 60 Hz, e che di conseguenza la diretta concorrenza e la fascia alta hanno di sicuro una marcia in più in tal senso che porta a un consumo maggiore di energia. I risultati sono comunque estremamente positivi e di sicuro pronti a smentire parte delle lamentele dei fan che si sono viste in seguito all’annuncio.