Google permette ora di cancellare 15 minuti di cronologia su Android

Per tutti gli utenti che vogliono cancellare la propria cronologia Google su Android, anche se a breve termine, arriva una soluzione della compagnia.

Capita spesso agli utenti che fruiscono di Google o di un qualunque browser di voler cancellare per qualunque motivo la propria cronologia di ricerca, la quale contiene dati in merito a tutte le query fornite al motore e ai siti aperti, ma fino a oggi era presente una limitazione a volte poco gradevole che rendeva il tutto maggiormente difficile. Il colosso della ricerca ha deciso di permettere agli utenti di far fuori anche solamente 15 minuti delle proprie ricerche.

Un tempo decisamente meno breve, il quale permette quindi di far sparire solamente l’immediato passato dalla propria ricerca, seppur ovviamente si possa ancora fare di meglio. La compagnia aveva già avuto modo di annunciare il tutto, confermando che la novità sarebbe arrivata in futuro, ma dopo lo scorso anno abbiamo visto il tutto giungere sui dispositivi Android solamente di recente, con un processo che come sempre potrebbe richiedere qualche giorno.

Ad accorgersi del tutto sono state le pagine di The Verge, con però un portavoce di Google che ha confermato il rilascio del tutto. Solamente nel giro di qualche settimana dovremmo quindi vedere la novità arrivare su tutti i dispositivi, con gli utenti iOS che hanno modo di fruire del tutto già da tempo. Ovviamente, nonostante si tratti fin da subito di un passo avanti, è possibile che la compagnia lavori a ulteriori tagli di tempo a cui affidarsi per procedere con l’operazione.

Nonostante sia infatti possibile impostare la cancellazione delle ricerche dopo 18 o 36 mesi, è comunque piuttosto scomodo poter far sparire solamente gli ultimi 15 minuti dalle ricerche, ed è quindi possibile che la compagnia deciderà nel breve periodo di migliorare la nuova funzionalità ormai implementata lasciando della scelta agli utenti che decidano di procedere con l’operazione per tempi più prolungati.