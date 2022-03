Cobra Kai potrebbe durare anche più di sei stagioni, secondo i creatori

Cobra Kai acquista sempre più seguito e, dopo la quinta serie, già pronta e in attesa solo di una data di uscita su Netflix, sappiamo che il progetto prevede una sesta serie e, magari, un film: a quanto pare, però, il tutto potrebbe espandersi ulteriormente.

Intervistati in occasione dei Producers Guild Awards (PGA) i creatori dello show, Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg, hanno infatti dato qualche informazioni in merito in più, per quanto fumosa e generica:

Per la stagione 4 tutti sapevamo che ci stavamo muovendo in direzione del torneo, mentre per la stagione 5 nessuno sa dove stiamo andando. A parte noi, che l’abbiamo già creata! Ci sono un sacco di robe folli. Se siete fan del franchise, forse potreste ritrovare alcuni volti familiari, o forse no. Ci sarà… un bel po’ di karate!

afferma Hurwitz.

I cattivi hanno vinto nella stagione 4, quindi ci sarà un conto salato da pagare, quello della vendetta. C’è un sacco di gente che si prende a calci e pugni ma la storia andrà in una nuova direzione impossibile da predire.

aggiunge Heald.

Abbiamo un finale in mente. Ma quante stagioni ci vorranno per portarci ad esso, non lo sappiamo. Ci divertiamo così tanto a farlo [lo show]. Se ci stancheremo, ci fermeremo. Ma abbiamo alcune altre stagioni già pianificate.

conclude Schlossberg.

Insomma, a quanto pare ne vedremo delle belle, e ancora per parecchio tempo.

Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

