Mrs. Davis: Betty Gilpin protagonista della nuova serie di Damon Lindelof

Joe vs Carole: una clip di montaggio ci presenta i protagonisti della serie Peacock

Joe vs Carole: una clip di montaggio ci presenta i protagonisti della serie Peacock

Twisted Metal: la serie TV è in lavorazione e arriverà su Peacock

Twisted Metal: la serie TV è in lavorazione e arriverà su Peacock

Joe vs Carole: la nuova featurette della serie ci porta dietro le quinte della faida

Joe vs Carole: la nuova featurette della serie ci porta dietro le quinte della faida

Peacock arriva in Italia, la piattaforma dell'NBC sarà un'esclusiva Sky e NOW

Peacock arriva in Italia, la piattaforma dell'NBC sarà un'esclusiva Sky e NOW

Hurricana: Betty Gilpin in trattative per interpretare Anna Nicole Smith

Hurricana: Betty Gilpin in trattative per interpretare Anna Nicole Smith

Dan Brown’s The Lost Symbol: la serie TV è stata cancellata dopo una sola stagione

Dan Brown’s The Lost Symbol: la serie TV è stata cancellata dopo una sola stagione