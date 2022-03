Apple Watch Series 3: il capolinea potrebbe arrivare nel 2022

Nonostante Apple sia ormai andata avanti per quel che concerne i propri smartwatch, sono ancora molti gli utenti che fruiscono ogni giorno delle potenzialità degli Apple Watch Series 3, dispositivi che infatti si presentano ancora con ottimi propositi e portano a termine molteplici obiettivi. Tuttavia, è ovvio che il tempo avanzi anche per i prodotti che una volta erano dei veri e propri top di gamma, e che ovviamente a distanza di 5 anni circa si trovano in una situazione ben meno privilegiata.

In attesa di scoprire se Apple avrà presto delle novità da comunicare in merito agli Apple Watch Series 8, di cui non sappiamo per il momento in fatti ancora nulla, come potete vedere qui di seguito il noto analista Ming-Chi Kuo si è espresso nello specifico sulla questione degli Apple Watch Series 3, con brutte notizie. A quanto pare infatti, i dispositivi potrebbero abbandonare gli utenti già nel corso del 2022, ovviamente continuando a funzionare, ma arrivando a un capolinea definitivo per quel che riguarda gli aggiornamenti.

Apple Watch Series 3 may go to end-of-life (EOL) in 3Q22 because the computing power can’t meet the requirements of the new watchOS. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 21, 2022

Apple Watch Series potrebbe entrare nell’End-of-Life (EOL) nel Q3 2022, per via de fatto che la potenza computazionale non riesce a raggiungere i requisiti del nuovo watchOS.

Le motivazioni dietro questa situazione tutt’altro che piacevole sono quindi da ricercarsi nelle performance dei gioiellini targati Apple, i quali infatti sarebbero ormai fin troppo deboli per lo stato in cui watchOS si trova attualmente, e creerebbero di conseguenza problemi alla compagnia in fase di sviluppo, la quale si troverebbe a dover limitare i suoi prossimi update.

Arriva comunque per tutti i prodotti il momento di farsi da parte, e infatti è probabile che il periodo suggerito dall’analista, il terzo quarto di quest’anno, risulti alquanto plausibile, e che ci troveremo quindi nel giro di solamente qualche mese davanti a un annuncio di questo tipo direttamente da parte del colosso.