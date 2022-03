Sonic 2 – Il film: il poster ufficiale per i cinema Dolby

È oramai prassi consueta che alcune catene di cinema tra le più importanti abbiano i propri poster esclusivi per i blockbuster di prossima uscita, e spesso si tratta di varianti molto interessanti o artisticamente riuscite. Quello per Sonic 2 – Il film promosso dai Dolby Cinema appare piuttosto invitante, soprattutto per i fan di vecchia data, visto che ricorda molto l’estetica e i colori di un qualche vecchio flyer di SEGA dei tempi che furono. Nello specifico, vediamo Sonic e Tails in fuga, braccati da Knuckles e alcuni droni del Dr. Robotnik.

Let’s play a game called “how fast can you get tickets for #SonicMovie2 at #DolbyCinema?” Tickets on sale now: https://t.co/OxL6NtRXdN pic.twitter.com/p5MJxnvn98 — Dolby (@Dolby) March 18, 2022

Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Questa la sinossi ufficiale del film, in arrivo il 7 aprile:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Leggi anche: