U2: J.J. Abrams sta sviluppando una serie TV sulla band per Netflix

Proseguendo sul filone dei biopic musicali, il The Hollywood Reporter ha rivelato che Netflix starebbe sviluppando una serie TV dedicata alla popolare band rock degli U2, che verrà realizzata da J.J. Abrams e dalla Bad Robot.

Il progetto che riguarda la serie TV sugli U2 è ancora alle sue prime fasi di sviluppo, con la Bad Robot che starebbe portando avanti la sceneggiatura, con lo script affidato a Anthony McCarten. Si tratta di un autore che ha già lavorato coi biopic musicali, considerando che ha realizzato la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody.

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter gli stessi U2 sono stati coinvolti nella produzione con il ruolo di supervisori. Il progetto fa parte di un accordo tra Warner Bros. Television e la Bad Robot di J.J. Abrams.

Ricordiamo che gli U2 hanno una carriera quasi cinquantennale alle spalle, considerando che la band si è formata nel 1976 a Dublino. Tra i brani musicali capaci di renderli celebri ci sono With or Without You, One, Where the Streets Have No Name, I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day e Pride (In the name of love).