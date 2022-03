Dragon Ball Super: Super Hero – Rimandata l’uscita del film

Dopo che qualche settimana fa era stato lanciato il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, con l’annuncio dell’uscita del lungometraggio per il 22 aprile in Giappone, ora Toei Animation ne ha annunciato il posticipo. Non è stata però fornita una data relativa alla nuova distribuzione.

Lo spostamento dell’uscita in Giappone di Dragon Ball Super: Super Hero, ovviamente, si ripercuoterà anche sulla distribuzione negli Stati Uniti e negli altri Paesi. La Toei Animation ha però comunicato che appena possibile saranno dati nuovi aggiornamenti. Tutto ciò arriva dopo che lo Studio all’inizio del mese è stato colpito dagli hacker, anche se non è stato stabilito se questa situazione ha impattato sull’uscita del film.

Gli eventi del film si svolgono diversi anni dopo ciò che è accaduto in Dragon Ball Super: Broly. Nel trailer è stato mostrato Gohan che ha raggiunto la sua ultima trasformazione, ed anche Piccolo è passato ad un nuovo livello.

A lavorare su questo lungometraggio è stato anche il creatore della saga, Akira Toriyama. Ecco cosa ha dichiarato in precedenza lo stesso Toriyama:

Un film completamente nuovo è attualmente in lavorazione! Proprio come il film precedente, sarò a capo della produzione della storia e dei dialoghi per un altro film fantastico. Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati per qualcosa eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!