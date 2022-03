The Adam Project: dietro le quinte del film Netflix con Ryan Reynolds e Shawn Levy

Il regista Shawn Levy e il protagonista Ryan Reynolds ci portano dietro le quinte di The Adam Project, il nuovo action sci-fi di Netflix.

The Adam Project sta piacendo al suo pubblico d’elezione e Netflix ne è, naturalmente, entusiasta: ecco dunque che il regista del film, Shawn Levy, e il suo protagonista, Ryan Reynolds, ci portano per mano nel backstage della pellicola in un video ufficiale di Netflix Film Club.

Il film, diretto da Shawn Levy e sceneggiato da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, è uno degli original più attesi della stagione su Netflix. Nel cast troviamo Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

Questa la sinossi:

Dopo un atterraggio di fortuna nel 2022, il pilota combattente abilitato al viaggio nel tempo Adam Reed fa squadra con il se stesso dodicenne in una missione destinata a salvare il futuro di entrambi.

