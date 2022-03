OnePlus Nord 3: leaker anticipa quasi tutte le specifiche tecniche

Nel corso del 2021 abbiamo visto i OnePlus Nord 2 arrivare sul mercato con ottime potenzialità per quel che concerne la fascia media del mercato degli smarthpone, ed è probabilmente solamente questione di tempo prima che la compagnia abbia modo di rilasciare sul mercato anche i OnePlus Nord 3. Un nuovo leak arrivato dal noto utente Digital Chat Station, a dir poco affidabile per quel che concerne le anticipazioni nel mercato della tecnologia, che ha parlato nello specifico dei nuovi gioiellini targati OnePlus.

Come ripreso sulle pagine di GSMArena, seppur sia bene prendere il tutto con cautela fino a che non arriverà un annuncio ufficiale, i dispositivi dovrebbero presentarsi con uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. La batteria dovrebbe essere da 4.500mAh e supportare la ricarica rapida a 150 W, proprio la tecnologia svelata nel corso del MWC 2022 che sta per essere applicata a quanto pare nei primi smartphone.

Si parla della presenza del SoC Dimensity 8100, con la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, con lo stesso sensore per le impronte digitali sotto al display che abbiamo visto nella precedente serie. Ulteriori informazioni riguardano la presenza del sensore da 50 MP Sony IMX766 accompagnato da una fotocamera da 8 MP e da una da 2 MP sul retro, verosimilmente ultrawide e monocromatica, con invece 16 MP per i selfie, un passo indietro rispetto ai 32 MP dei Nord 2.

DCS non ha ancora avuto modo di accennare a quando i dispositivi dovrebbero venire rilasciati e quali saranno i prezzi a cui questi si presenteranno, seppur non ci resti a questo punto, con quasi tutte le specifiche tecniche emerse grazie al leak, che aspettare novità in tal senso che dovrebbero arrivare da parte della compagnia.