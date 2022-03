Iliad e Wind Tre vicine ad un accordo per condividere le antenne 5G

Iliad e Wind Tre sono vicine ad un accordo storico. Le due aziende starebbero valutando di mettere in condivisione le rispettive infrastrutture per il 5G, dividendo in modo equo i relativi costi. Attualmente – riportano diversi quotidiani italiani – le trattative sarebbero ancora in corso e le due aziende non avrebbero ancora raggiunto un’intesa definitiva.

Solamente poche settimane fa, Iliad aveva presentato una proposta d’acquisto dell’intera divisione italiana di Vodafone. L’offerta, riportata in anteprima da Reuters, non era stata giudicata soddisfacente e pertanto è stata rifiutata.

La collaborazione tra Iliad e Wind Tre dovrebbe riguardare esclusivamente alcune aree del paese e, in particolare, le aree remote e oggi non coperte adeguatamente dalla rete 5G. Unire gli sforzi rappresenterebbe un grande vantaggio per entrambe le aziende, che potrebbero abbattere i costi degli investimenti in aree del mercato tipicamente non molto redditizie.

Oggi, lo ricordiamo, Iliad sfrutta già in roaming le infrastrutture di WindTre in tutte le zone non raggiunte dalle sue oltre 9.000 antenne. Insomma, tra le due aziende c’è già una lunga storia di collaborazione.

Per raggiungere il nuovo scopo – ossia la condivisione delle antenne nelle aree remote -, le due aziende dovrebbero creare ad hoc una nuova joint venture con un investimento compreso trai 600 e 900 milioni di euro.