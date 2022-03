Daredevil: lo showrunner spera nella quarta stagione

Dopo che, proprio ieri, abbiamo parlato dei rumor riguardanti il possibile sviluppo di un reboot di Daredevil realizzato dai Marvel Studios, oggi sono le parole dello showrunner della serie TV a far sperare in un proseguimento del progetto con Charlie Cox protagonista. Steven DeKnight ha parlato apertamente su Twitter della speranza di andare avanti con lo show.

Incalzato da Jorge Rivera, che ha chiesto allo stesso Steven DeKnight di una possibile quarta stagione di Daredevil, l’ex showrunner ha risposto così:

Grazie! Mi hai battuto sul tempo! Sono un po’ fuori dal giro, ma spero che rimettano insieme il gruppo!

Sarà così? Vedremo una quarta stagione di Daredevil realizzata da Disney+, ora che le serie Marvel-Netflix sono arrivate (negli Stati Uniti) sulla piattaforma? Proprio pochi mesi fa sono stati introdotti il Matt Murdock di Charlie Cox ed il Kingpin di Vincent D’Onofrio nel Marvel Cinematic Universe all’interno di Spider-Man: No Way Home e della serie TV su Hawkeye. Insomma, indizi su una possibile nuova produzione ce ne sono, ma ora come ora non vi è nessuna certezza.

