Buffy L’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar vorrebbe Zendaya per un reboot

Diversi anni fa era stato annunciato un reboot dedicato a Buffy L’ammazzavampiri di cui però non sono stati dati successivi aggiornamenti: ora Sarah Michelle Gellar ha provato a dire la sua sull’eventuale protagonista del progetto, che, a suo parere, dovrebbe essere Zendaya.

Ecco le parole di Sarah Michelle Gellar sulla futura Buffy, riportate in un’intervista in occasione dell’uscita del libro Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts:

Voto per Zendaya, credo che lei sarebbe fantastica per questa parte.

Considerando la grande performance che Zendaya ha riservato nella serie TV Euphoria, e visto il suo ruolo di MJ nella saga di Spider-Man dei Marvel Studios, ci sarebbero tutti gli elementi per proporre all’interprete un ruolo iconico quale sarebbe quello della nuova Buffy.

Ricordiamo che, quando fu annunciato il progetto reboot nel 2018, fu annunciata anche Monica Owusu-Breen come showrunner. Successivamente non sono arrivati degli aggiornamenti sul progetto, e perciò le speranze di rivedere presto un reboot di Buffy, ora come ora, sono piuttosto basse.

Ma, gli appassionati, possono rivedere la iconica serie TV su Disney+.

