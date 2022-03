L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2: il teaser che rivela l’uscita per il 21 aprile

Per L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2 la piattaforma HBO Max ha stabilito come data d'esordio il 21 aprile ed ha diffuso un teaser trailer.

HBO ha rivelato che L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2 farà il suo esordio su HBO Max il 21 aprile con due episodi distribuiti in una volta, mentre successivamente andrà in onda una puntata a settimana fino al 26 maggio. Il tutto è stato annunciato attraverso un teaser trailer.

Ecco il teaser trailer di L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2.

La stessa protagonista Kaley Cuoco ha dichiarato a EW.com:

In questa seconda stagione Cassie pensa di essere cambiata completamente, di aver voltato pagina, e di essere diventata una nuova persona. Ma scopriremo abbastanza presto che il mantenere la sobrietà non è un qualcosa di così semplice da fare, così come Cassie pensava inizialmente.

Nella seconda stagione di The Flight Attendant, Cassie sta vivendo una vita da sobria a Los Angeles, e lavora anche in collaborazione con la CIA. Ma un incarico oltreoceano la porterà ad assistere ad un omicidio, coinvolgendola in un altro intrigo. Ricordiamo che nei nuovi episodi farà il suo esordio anche Sharon Stone nei panni della madre della protagonista.

Dopo essere stata la protagonista di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, grazie a The Flight Attendant, si è guadagnata una candidatura ai Golden Globe ed una agli Emmy Awards.

In Italia la serie L’assistente di Volo – The Flight Attendant è disponibile su Sky.