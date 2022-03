Secret Invasion: Samuel L. Jackson conferma la presenza di Don Cheadle

Samuel L. Jackson ha confermato la presenza di Don Cheadle sul set di Secret Invasion, la nuova serie TV Marvel realizzata per Disney+.

Dopo che alcune foto dal set avevano fatto intravedere Don Cheadle nella produzione di Secret Invasion, l’interprete di Nick Fury, Samuel L. Jackson, ha confermato la presenza dell’attore nella serie TV Marvel. Jackson ne ha parlato durante il podcast Happy, Sad, Confused.

Ecco le parole di Samuel L. Jackson:

Andiamo, andiamo, venite sul set: Emila Clarke è fantastica, Ben Mendelsohn è incredibile, e poi c’è Don, Don Cheadle. Lui è il mio compagno di golf. Non l’avevo realizzato, ma quando abbiamo fatto questa cosa ho pensato che non avevamo lavorato ancora insieme. Ci conosciamo, ridiamo e condividiamo del tempo, ma non avevamo mai lavorato allo stesso progetto.

Le dichiarazioni di Samuel L. Jackson confermano quindi la presenza del War Machine di Don Cheadle in Secret Invasion. La serie TV uscirà su Disney+ prossimamente, con sei episodi, e vedrà protagonista Samuel L. Jackson negli ormai immortali panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli dello Skrull di nome Talos, già visto in Captain Marvel. La trama ruoterà proprio sulla silente invasione Skrull sulla Terra, dove si sono sostituiti a molti umani. Nel cast anche Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonald e Killian Scott.