L’Ucraina ha legalizzato le criptovalute: «l’industria crypto non dovrà più operare nell’ombra»

L'Ucraina ha promulgato una legge che, di fatto, legalizza le criptovalute. Dall'inizio del conflitto l'Ucraina ha raccolto oltre 50 milioni di euro in crypto.

Il Governo dell’Ucraina ha approvato una legge che, di fatto, legalizza le criptovalute, con una delle normative più favorevoli mai approvate da un paese occidentale.

Nelle ore immediatamente successive allo scoppio del conflitto, il ministro per la transizione digitale dell’Ucraina si era appellato alla comunità d’investitori e appassionati di criptovalute, ottenendo in poco tempo donazioni per oltre 10 milioni di euro. Nel frattempo le donazioni sono aumentate ulteriormente e si parla già di diverse decine di milioni di euro.

La legge era stata approvata dal Parlamento a febbraio, ed ora ha ottenuto la firma del presidente Zelensky. La legge dà carta bianca alle banche, che potranno aprire conti correnti intestati alle aziende che operano nel settore e potranno anche fornire servizi legati alle criptovalute.

La legge introduce anche misure di controllo e vigilanza sul mercato, affidando tali compiti alla banca centrale dell’Ucraina e all’authority che si occupa di vigilare sull’operato delle aziende quotate in borsa. Il Governo intende offrire ai cittadini che investono criptovalute le stesse garanzie di legge offerte per i depositi in valuta fiat.

«Il settore delle criptovalute non dovrà più operare nell’ombra», ha dichiarato Mykhailo Fedorov, vicepresidente e ministro alla trasformazione digitale del governo ucraino.

Dall’inizio del conflitto, i wallet aperti dal governo dell’Ucraina hanno ottenuto oltre 50 milioni di euro in criptovalute. Soldi che andranno quasi interamente a finanziare gli sforzi bellici del paese — a differenza di altre raccolte che si sono concentrate sugli interventi umanitari e sull’assistenza.

Dopo l’invasione militare della Russia, le criptovalute hanno attratto il forte interesse della popolazione locale. Kuna, un exchange con sede in Ucraina, ha registrato un aumento delle transazioni superiore al 200%.