Google migliora il Play Store su pieghevoli e tablet

Google ha confermato la propria intenzione di migliorare il Play Store per quel che concerne i dispositivi con schermi più grandi, come tablet e pieghevoli.

Nel corso degli anni Google si è concentrata molto di più per quel che concerne il mercato dei dispositivi classici, come i telefoni, finendo in alcuni casi per non dare troppo peso a tablet e apparecchi che si presentano con schermi maggiormente grandi, almeno per quel che concerne il campo del mobile. Android 12L è stato ufficialmente lanciato con dei cambiamenti proprio per evitare questo aspetto, e ora anche il Play Store si è aggiornato per migliorare l’esperienza degli utenti che fruiscono del negozio digitale su tablet o simili.

Parliamo nello specifico della possibilità di trovare con maggiore facilità applicazioni pensate proprio nello specifico per tablet e schermi con dispositivi più grandi, come ad esempio gli smartphone Galaxy targati Samsung. Il tutto è stato approfondito sul blog ufficiale della compagnia, che ha deciso di creare un nuovo sistema di ranking pensato proprio al fine di differenziare le applicazioni che andrebbero raccomandate per questo tipo di schermi.

La compagnia ha deciso anche, come ripreso sulle pagine di Engadget, di sottolineare agli utenti quali applicazioni sul Play Store non soddisfano le linee guida degli schermi e non si presentano quindi con questo tipo di ottimizzazioni. Il tutto verrà sia segnalato sulle relative pagine dei prodotti, con gli sviluppatori che saranno quindi portati a considerare anche questo fattore in fase di realizzazione delle applicazioni, ma non mancheranno anche dei messaggi che informano gli utenti del problema.

Il Play Store accoglierà inoltre dei veri e propri filtri per dividere le app in categorie, fra tablet, Chrome OS, Wear e Auto. Resta ovviamente da vedere se questo tipo di approccio della compagnia, seppur non arrivato di certo in tempo record, porterà gli sviluppatori a investire anche sui tablet con i propri lavori.