Arnold Schwarzenegger chiede a Putin di fermare la guerra (video)

Anche la star di Hollywood (nonché ex Governatore della California) Arnold Schwarzenegger ha deciso di dare un contributo contro la guerra in Ucraina, ed ha chiesto al Presidente della Russia, Vladimir Putin, di fermare la guerra. E lo ha fatto attraverso un video diffuso sui social.

Qui sotto trovate il video in cui Arnold Schwarzenegger chiede lo stop alla guerra in Ucraina.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022