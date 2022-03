The Walking Dead: Norman Reedus è rimasto ferito sul set della serie TV

Norman Reedus è stato ferito sul set durante la produzione di The Walking Dead. A riportarlo è stato il profilo Instagram di Fandemic Tour.

16—Mar—2022 / 10:46 AM

Fandemic Tour ha diffuso una notizia che proviene direttamente dal set di The Walking Dead, dove è stato riportato che la star Norman Reedus, interprete di Daryl Dixon nel telefilm, è rimasta ferita durante le riprese del telefilm. L’attore doveva apparire durante un evento del Fandemic Tour, ma il sito ha riportato che il tutto sarà posticipato a causa dell’incidente occorso a Reedus.

Non è stato specificato se l’incidente occorso a Norman Reedus sarebbe avvenuto durante le riprese dello spin-off di The Walking Dead dedicato a Daryl & Carol, che ha come co-protagonista Melissa McBride, oppure durante la produzione dell’ultima stagione dello show. Nel post di Instagram del Fandemic Tour dedicato a questo aggiornamento è sato riportato:

I nostri pensieri ed energie positive sono dirette a Norman Reedus. Nella nostra comunity tutti sanno quanto Norman ami i suoi fan, e perciò sta soffrendo molto per questa situazione. Ma tutti vogliamo che torni a stare nelle migliori condizioni possibili. Mandiamo perciò i nostri auguri di pronta guarigione.

