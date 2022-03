Spotify migliora le playlist collaborative: più poteri per gli utenti

Sin da quando queste sono state aggiunte nella piattaforma, moltissimi utenti hanno sfruttato le potenzialità delle playlist collaborative di Spotify, ma c’è da dire che la compagnia non sembra aver avuto molto interesse in tal senso.

Non si sono infatti visti molti aggiornamenti per quel che riguarda la funzionalità del noto software pensato per l’ascolto dei contenuti audio, con ora però un update che ha fatto il suo debutto e permette agli utenti di permettere ulteriori livelli di controllo, rendendo ad esempio private le playlist in questione e condividendole con grossi gruppi di persone.

Si parla innanzitutto della possibilità per il creatore di invitare e rimuovere utenti dalla collaborazione, rendendo il tutto privato per non permettere a nessuno di sentire i contenuti presenti. I nuovi controlli permettono quindi di avere il pieno controllo della feature, visto che fino a qualche tempo fa per bloccare degli utenti serviva addirittura rivolgersi al servizio clienti della compagnia.

Il blocco comporta nello specifico uno stop alla visione delle pagine e delle playlist pubbliche, con l’operazione che ovviamente può essere annullata nel giro di solamente qualche operazione per far ritornare tutto come prima, nel caso in cui si sia trattato di un errore esempio.