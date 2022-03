Samsung si scusa ufficialmente per le limitazioni delle app

Nel corso di una nuova conferenza degli azionisti, il CEO di Samsung JH Han si è scusato ufficialmente per il throttling di cui si è parlato in questi giorni.

Come abbiamo avuto modo di approfondire nel corso di questo articolo, Samsung è da poco finita in una vera e propria bufera per via nello specifico di alcuni problemi con delle limitazioni eccessive per le applicazioni. Il tutto avrebbe dovuto infatti racchiudere un numero ristretto di app per evitare che i dispositivi potessero avere qualunque tipo di problema nel corso del normale svolgimento dei propri processi, ma il tutto era ben più grave rispetto a quanto dichiarato e non includeva i software di benchmark.

Il CEO della compagnia, JH Han, ha avuto modo di scusarsi per via di quanto avvenuto, specificando che il GOS (Game Optimization Service) è pensato solamente per ottimizzare le performance, e ha smentito il fatto che si tratta di un potenziale “aiutante” della compagnia nel ridurre i costi, visto che il colosso sudcoreano non vuole in alcun modo ridurre la qualità dei dispositivi per abbattere questi ultimi. I nuovi Samsung Galaxy S22 si presentano come altri device con queste limitazioni, con gli utenti che hanno iniziato a lamentarsi di come le performance di altri smarthpone siano quindi migliori nel campo delle performance.

Anche se inizialmente si era parlato di come il servizio servisse esclusivamente per limitare le performance dei giochi, l’azienda ha anche rilasciato un aggiornamento che permette di disabilitare le possibilità di ottimizzazione in questione, evitando quindi che i propri dispositivi si trovino per qualche motivo limitati nelle performance.

Sembra quindi per fortuna che il colosso abbia ben capito cosa è andato storto, seppur non si sia ancora parlato delle cause che hanno reso la lista delle app da limitare incredibilmente lunga, e sia quindi pronto a sistemare la situazione grazie a qualche presunto aggiornamento che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni.