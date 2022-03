Redmi K50 Pro avrà un chip Xiaomi solamente per le immagini?

Sembra che fra le novità dei nuovi Redmi K50 Pro avremo modo di mettere mano anche su un chip targato Xiaomi pensato per migliorare le immagini.

Sembra che i nuovi Redmi K50 Pro potrebbero presentarsi con un nuovo chip realizzato da Xiaomi che sarebbe pensato nello specifico proprio per quel che concerne le immagini. Parliamo del processore noto come Imagiq 790, il quale dovrebbe avere modo di migliorare il processo di miglioramento dei contenuti in questione.

Si parla stando a quanto anticipato di boost del 30% circa per quel che concerne lente ultrawide e primaria, con invece un 58% dedicato allo zoom 2x. Stando a quel che sappiamo in merito alla prossima serie, i Redmi K50 dovrebbero presentarsi con Dimensity 9000 e una fotocamera da 100 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, il che sottolinea quindi che possiamo aspettarci risultati anche migliori nella versione Pro.

I dispositivi sono apparentemente pronti per presentarsi già nel corso della giornata di domani, nel corso della quale avremo finalmente tutti i dettagli tecnici in merito ai nuovi gioiellini facenti parte del brand Xiaomi e apparentemente pronti a presentarsi come flagship davvero di qualità.

Non ci resta che aspettare un annuncio da parte della compagnia, la quale dovrebbe avere anche modo di approfondire maggiormente nello specifico i suoi chip dedicati al mondo delle foto.