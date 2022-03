Realme GT Neo 3: il telefono con ricarica a 150 W ha una data d’uscita

Come confermato in via ufficiale, il Realme GT Neo 3 arriverà in Cina nella giornata del 22 marzo, ma non ci sono ancora novità per quel che riguarda l'Italia.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato degli smartphone Realme GT Neo 3 ancora prima dell’annuncio ufficiale della data d’uscita dei dispositivi, che ora si è ufficialmente presentato e ha confermato che gli utenti avranno modo di mettere mano sugli smartphone a partire dalla giornata del 22 marzo. Purtroppo, per adesso si tratta di un debutto che riguarda solamente il mercato cinese, dato che non c’è ancora alcun tipo di novità per quel che concerne l’Italia, sperando il tutto non si faccia attendere ancora per molto tempo.

In attesa di scoprire sé e quando il dispositivo avrà modo di raggiungere anche il nostro paese, sappiamo in via ufficiale che abbiamo a che fare con una serie davvero piena di potenzialità. Stando alle specifiche leakate, il dispositivo si presenterà con una fotocamera da 50 MP Sony IMX766 come primaria, assieme a a un 8 MP ultrawide e a una 2 MP macro, con invece 16 MP dedicati ai selfie presenti nella parte frontale.

Lo smartphone dovrebbe offrire uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con anche un sensore per le impronte sotto lo schermo. A quanto pare per quel che riguarda la potenza di calcolo la compagnia ha deciso di optare per i nuovi MediaTek Dimensity 8100, che a quanto pare dovrebbero essere in grado di superare anche le performance dei SoC top-end Snapdragon 8 Gen 1 della concorrenza diretta di Qualcomm.

I leak avevano anticipato che vedremo una versione con batteria ricaricabile a 150 W, di cui però al momento non abbiamo dettagli, con il post presente sulla piattaforma di Weibo che dovrebbe invece aver indicato un dispositivo da 5.000mAh che dovrebbe supportare invece ben 80 W, assieme anche a un peso del nuovo telefono di solamente un totale di 188 grammi, non particolarmente eccessivo.