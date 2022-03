Oppo Find X5 Pro: anche quasi 30.000 cadute fra i test di resistenza condotti

Tutte le compagnie che operano nel settore della tecnologia hanno sempre modo di assicurarsi che i dispositivi prodotti e lanciati sul mercato abbiano modo di rispettare le aspettative dei clienti non solo per quel che concerne le potenzialità presenti, ma anche considerando nello specifico la resistenza, dato che non è ovviamente mai ottimale trovarsi tra le mani un device pronto a rompersi e danneggiarsi, specialmente quando si ha a che fare con un telefono di fascia alta.

Oppo sembra quasi aver esagerato in tal senso, e ha infatti comunicato le procedure che l’hanno portata a testare i suoi nuovi Find X5 Pro sotto ogni punto di vista, con oltre 300 test pensati per rendere i gioiellini un vero muro di cemento difficile da danneggiare, con delle ispezioni specifiche pensate per rilevare ogni tipo problematica che potrebbe essersi presentata. Parliamo ad esempio di una macchina pensata per scuotere le fotocamere del dispositivo al fine di creare eventuali problemi, con ovviamente dei risultati positivi raggiunti.

Nel tentativo di emulare l’esperienza che gli utenti potrebbero trovarsi a vivere con i propri dispositivi, la compagnia ha anche pensato di far cadere gli smartphone centinaia di volte di proposito per scongiurare eventuali rotture, ad esempio quasi 30 mila volte per i 10 centimetri. Non poteva mancare la possibilità di surriscaldare a temperature impensabili, e raffreddarli allo stesso modo di telefoni, riuscendo a capire per quanto tempo questi hanno modo di reggere.

Di sicuro una piacevole novità per i fan che hanno già messo mano su uno di questi telefoni o che intendono farlo, e che si trovano quindi ad avere a che fare con dei dispositivi pressoché impossibili da danneggiare in normali circostanze, per via dei molti test minuziosi condotti dalla compagnia.