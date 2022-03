Kung Fu Panda: Netflix svilupperà una serie animata dedicata

In occasione della giornata del Panda, Dreamworks e Netflix hanno annunciato lo sviluppo di Kung Fu Panda: The Dragon Knight, una serie animata ambientata nell’universo narrativo di Kung Fu Panda che vedrà anche il ritorno come voce originale di Jack Black per il personaggio di Po.

Ecco la prima immagine del progetto Netflix e Dreamworks Kung Fu Panda: The Dragon Knight.

Secondo la descrizione offerta, nella serie ci saranno un gruppo di donnole che punteranno i loro occhi su quattro armi molto potenti, che richiederanno l’intervento di Po, pronto ad avventurarsi in un viaggio di redenzione e giustizia, che lo porterà ad incontrarsi con un cavaliere inglese chiamato Wandering Blade. I due inizieranno un viaggio epico alla ricerca delle armi magiche per salvare il mondo dalla distruzione.

Fino ad ora è stato annunciato solo Jack Black come membro del cast vocale originale del progetto. Kung Fu Panda: The Dragon Knight sarà prodotto da Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian, e co-prodotto da Chris Amick e Ben Mekler.

Ricordiamo che Kung Fu Panda ha avuto tre lungometraggi dedicati, usciti tra il 2008 ed il 2016. I tre film sono disponibili su Netflix.