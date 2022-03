iPhone 14 Pro: render anticiperebbero il design del telefono

Fino a oggi non abbiamo ricevuto molte informazioni in merito ai nuovi iPhone 14 che dovrebbero venire rilasciati nel corso del 2022. Parliamo di dispositivi che a quanto pare sono ancora a diversi mesi di distanza, e che infatti potrebbero mostrarsi solamente nel corso del mese di settembre com’è in fondo consuetudine per il colosso di Cupertino. Tuttavia, non potevano mancare ulteriori anticipazioni in merito ai gioiellini in questione, i quali sono da poco stati approfonditi dire pagine di 91Mobiles, noto sito specializzato nei leak.

Si parla nello specifico di render 3D in CAD che potrebbero aver mostrato il design finale degli iPhone 14 Pro. Ovviamente non abbiamo a che fare con informazioni non ufficiali ed è bene quindi prendere il tutto con le pinze fino a che delle conferme non si saranno fatte vive. Stando a quel che sappiamo dalla fonte particolarmente autorevole, le versioni Pro degli iPhone 14 dovrebbero presentare schermi da 6,1 pollici. È molto probabile che proprio i modelli Pro abbiano modo di dire addio al notch per optare per il doppio punch-hole, con uno a pillola per il Face ID e una fotocamera per i selfie.

Al momento le foto 3D indicano diversi dettagli, in quanto si parla di cornici sottili e simmetriche, con invece tutte le porte e i pulsanti presenti che a quanto pare saranno quelli che abbiamo già avuto modo di vedere con la scorsa serie, senza alcun tipo di al momento evidente miglioramento. Ulteriori cambiamenti al design riguardano per adesso un modulo delle fotocamere maggiormente sorgente rispetto al passato.

Staremo a vedere se le anticipazioni risulteranno vere solamente in seguito a un annuncio ufficiale della compagnia, mentre non è ancora chiaro se davvero solamente due modelli riceveranno la potenza dei nuovi chip A16 Bionic, come approfondito in questo articolo.