L’iPhone 14 non avrà un nuovo processore? “L’A16 sarà un’esclusiva del 14 Pro”, dice un’analista

L’iPhone 14 potrebbe non avere un nuovo processore. A sostenerlo è il noto analista Ming-Chi Kuo, consulente di TF Securities e prolifica voce nel mondo dei retroscenisti dell’universo Apple.

Morale? Il prossimo iPhone base potrebbe avere ancora una volta il chip A15 Bionic, lo stesso montato sulla generazione attualmente in commercio – l’iPhone 13 – e lo stesso che è stato recentemente proposto anche sull’iPhone SE 2022.

Secondo Kuo, Apple potrebbe rendere il suo prossimo chip, l’A16, un’esclusiva dei suoi smartphone high-end. Così l’iPhone 14 continuerebbe ad avere l’A15 Bionic, mentre gli iPhone 14 Pro e Pro Max avrebbero il più potente e moderno processore A16.

Un’eresia? Forse, ma è in linea con altri rumor, che ci parlano di un gap tra modelli base e Pro molto più marcato che in passato. Secondo altri insider, Apple si preparerebbe a rimuovere il notch esclusivamente sui modelli Pro e sempre i modelli Pro per la prima volta potrebbero dire addio anche all’ingresso Lightning, a favore dell’USB-C. Tutte novità – ancora una volta – esclusive dell’iPhone 14 Pro ma non presenti sull’iPhone 14 ‘base’.

I vantaggi di una simile strategia sarebbero tutti da verificare. Se tutte le novità sono concentrate sulla linea ‘Pro’, perché mai un consumatore dovrebbe preferire un iPhone 14 base ad un iPhone 13?

Apple ha recentemente aggiornato la sua line-up, presentando i nuovi iPhone SE 2022 e iPad Air con chip M1. Tutti i nuovi prodotti presentati la scorsa settimana sono già disponibili per il preordine.