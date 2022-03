Gli NFT arrivano su Instagram, Mark Zuckerberg dà la conferma

Instagram sta lavorando ad un’integrazione con gli NFT, ossia i collezionabili digitali emessi e certificati utilizzando le stesse tecnologie alla base delle criptovalute. Questa volta – dopo i rumor delle scorse settimane – è arrivata la conferma ufficiale di Mark Zuckerberg, N.1 di Meta.

Zuckerberg ha accennato la novità durante un’intervista tenuta sul palco dell’SXSW, convention texana dedicata al mondo della tecnologia e dell’innovazione. Il fondatore di Facebook non fornito grossi dettagli sui progetti a cui sta lavorando Instagram.

Secondo alcuni rumor, Instagram potrebbe supportare le immagini del profilo verificate: i proprietari di un NFT potrebbero, dunque, utilizzare le immagini che hanno acquistato come pfp esattamente come avviene già su Twitter. Per farlo dovrebbero collegare i loro wallet – come Metamask – al social, in modo da poter effettivamente garantire di essere i legittimi proprietari dell’NFT.

Altri rumor parlano invece di un’integrazione ancora più ambiziosa, ad esempio Instagram potrebbe presentare un marketplace per l’acquisto di NFT interno alla sua app principale. Instagram diventerebbe a quel punto uno dei social più utilizzati dalla community di appassionati di criptovalute e collezionabili virtuali.

Per il momento è ancora tutto molto vago. Anche Adam Mosseri, N.1 di Instagram, ha confermato che il social sta attivamente esplorando come supportare gli NFT.