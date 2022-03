Gli interni della Mercedes EQS Suv sono degni di un’astronave di lusso

Non sappiamo se si possa parlare di classe o se forse sarebbe più opportuno parlare di amore per l’esuberanza, sta di fatto che Mercedes-Benz ha presentato gli interni della sua nuova EQS SUV, un’elettrica di lusso, e come nel caso dell’omonima berlina, sembrano usciti da un’astronave.

Le poltrone sono in pelle, color perla, e la plancia è dominata da diversi schermi che in totale si estendono per ben 56 pollici. Non c’è nulla di analogico: dal quadro strumenti, all’enorme infotainment che abbraccia perfino il posto del passeggero.

Può piacere o fare orrore. Resta il fatto che nemmeno le Tesa possono sfoggiare così tanta tecnologia a bordo e forse non esiste un solo marchio in grado di offrire una plancia così over-the-top come quelle che contraddistinguono l’offerta EV di lusso di Mercedes.

Il cuore dell’infotainment ancora una volta è il sistema MBUX, che – lo ricordiamo – offre diverse feature smart, incluse alcune funzionalità attivabili con i comandi vocali. Tornando allo spaventoso maxi-schermo MBUX Hyperscreen, si sottolinea che è il display principale utilizza un pannello OLED — perché sì, può essere utilizzato per riprodurre film e serie TV. C’è perfino un impianto audio Dolby Atmos.

Anche quando l’auto è in moto, per la gioia del passeggero. E se il conducente si distrae e l’occhio cade sul fimato… tac, i sistemi di tracciamento dello sguardo lo capiscano e disattivano immediatamente la riproduzione.

Non manca chiaramente la possibilità di impreziosire ulteriormente l’abitacolo con interni in legno, inoltre è possibile scegliere tra oltre sette diverse combinazioni di colori per i sedili e gli elementi in pelle. Non bastasse, il sistema di aria condizionata ha un filtro HEPA contro l’inquinamento e la polvere.

Insomma, che lusso, che sfarzo e quanta tecnologia! Perfino troppo, ma lo diciamo esclusivamente per invidia nei confronti di chi potrà permettersi questo SUV elettrico. Il prezzo? Dovrebbe partire da – molto sopra i – 100.000 euro.