Condivide gli errori di Autopilot su YouTube, Tesla licenza un dipendente

Tesla ha licenziato un suo dipendente, reo di aver testato, filmato e recensito Autopilot sul suo canale YouTube. Il video mostrava, tra le altre cose, anche tutti i difetti del sistema di guida semi-autonoma. Ad esempio in una delle clip l’auto Tesla va a sbattere da sola contro un paletto (un dissuasore del traffico).

Per la precisione, si parla di FSD, acronimo di Full-Self Driving, il pacchetto che offre il maggior numero di funzionalità di guida semi-autonoma di Tesla e che è ancora in Beta (e quindi limitato ad un numero ristretto di clienti).

Nonostante la premessa – ossia che si tratta di un servizio ancora acerbo e non disponibile per tutti -, l’azienda non ha comunque gradito l’indiscrezione di John Bernal, youtuber ed ex dipendente di Tesla . Il video in questione è stato caricato sul canale YouTube “AI Addict”, che si occupa proprio di approfondire il tema dell’intelligenza artificiale e del machine learning, specie se a servizio delle tecnologie automotive del futuro.

Il video dell’incidente è stato caricato a marzo del 2021 ed aveva accumulato oltre 250.000 visualizzazioni. L’azienda ha giustificato il licenziamento spiegando che la condivisione del video rappresenta una violazione dei termini contrattuali, inoltre ha anche aggiunto che avere un canale YouTube che, tra le altre cose, parla anche di Tesla è un chiaro “conflitto d’interesse”.