Batman: il concept art di Deathstroke per il film mai fatto di Ben Affleck

Prima che si arrivasse alla produzione di The Batman con la regia di Matt Reeves e Robert Pattinson protagonista, c’è stato un tempo in cui Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere e fare da protagonista ad uno standalone. Ed a ricordare questo fatto ci ha pensato un concept art di recente emerso sul web, che mostra il Deathstroke di Joe Manganiello.

A mostrare questo concept art di Deathstroke è stato l’artista Keith Christensen, che lo realizzò durante le fasi di preparazione del Batman di Ben Affleck.

Joe Manganiello compare con il suo Deathstroke nelle scene post-credits di Justice League del 2017, al suo personaggio non è mai stata data, successivamente, l’opportunità di avere spazio nei lungometraggi DC Comics.

Il collaboratore di Zack Snyder, Jay Oliva, qualche tempo fa, ha parlato del film di Batman con Ben Affleck, sottolineando il fatto che avrebbe reso orgogliosi i fan. Ecco le sue parole:

Ho lavorato con Ben prima che lasciasse il progetto, e non c’è stata una sola volta in cui abbia detto che non voleva essere Batman. La sua versione del personaggio nel film standalone avrebbe reso i fan orgogliosi.