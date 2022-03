Ms. Marvel: trailer della serie Disney+ dedicata a Kamala Khan, in arrivo a giugno

Disney e Marvel Studios passano dai toni cupi di Moon Knight a quelli di Ms. Marvel nell’arco di pochissimo tempo: finalmente – e assolutamente a sorpresa – arriva il primo trailer della serie tv dedicata a Kamala Khan, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dall’8 giugno.

Il personaggio, interpretato da Iman Vellani e presentato ora sulle accattivanti note di Blinding Lights, sarà presente anche nel lungometraggio di prossima uscita The Marvels.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.

