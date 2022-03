Il Gatto con gli Stivali 2: il trailer del film d’animazione spin-off di Shrek

Dopo che ieri sono stati annunciati alcuni nomi del cast vocale de Il Gatto con gli Stivali 2, oggi è stato diffuso il trailer dedicato al lungometraggio animato sequel che fa da spin-off a Shrek. Il filmato è stato pubblicato da DreamWorks. Il titolo originale del film è Puss in Boots: The Last Wish.

Qui sotto trovate il trailer de Il Gatto con gli Stivali 2.

Nel trailer vediamo il Gatto con gli Stivali lottare con un mostro di pietra colossale, e mettere alla prova le sue capacità, rischiando di perdere alcune delle sue sette vite.

Il cast vocale originale del film vedrà Florence Pugh, Harvey Guillén e Olivia Colman, che si uniranno ad i confermati Salma Hayek e Antonio Banderas. In particolare il ruolo di Harvey Guillén sarà importante per la storia, visto che si tratterà del terzo componente della squadra del Gatto: il suo nome è Perro.

Il primo film è uscito nel 2011, e si è trattato di uno spin-off di Shrek, che ha ottenuto ottimi incassi sia al box-office americano che a livello internazionale, considerando che negli USA ha guadagnato 149 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha incassato 555 milioni.

Il Gatto con gli Stivali 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 23 settembre.