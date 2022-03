Encanto e altri Classici Disney presto in versione Sing-Along su Disney+

I Classici Disney arrivano anche in modalità Sing-Along su Disney+, a partire dal recentissimo Encanto, disponibile dal 18 marzo in questa nuova versione.

Walt Disney Animation Studios vuole fare un regalo ai suoi fan, e in particolare ai fan dei Classici Disney più “canterini”: poco alla volta, difatti, su Disney+ si affacceranno anche le versioni Sing-Along (ovvero, dotate di elaborati sottotitoli karaoke) dei suoi film. Il primo sarà Encanto, già questo venerdì 18, come possiamo vedere in questo nuovo trailer.

I prossimi dovrebbero essere, stando a un comunicato di Disney stessa, Frozen – Il regno di ghiaccio (scontatissimo, dato che “Let it go” è una delle canzoni cult in assoluto tra quelle dei Classici Disney), Frozen II e La Bella e la Bestia, sia in versione animata che in versione live action.

Il film è diretto da Jared Bush (co-regista di Zootropolis) e Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Yvett Merino e Clark Spencer, con le canzoni di Lin-Manuel Miranda.

La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush. Encanto include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy, del GRAMMY e del Tony Award Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), mentre Germaine Franco (Dora e la città perduta, La piccola boss, Prendimi!) ha composto la colonna sonora originale.

Racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

